В Воронеже спасли кошку из бетонной «ловушки»

фото «РВК-Воронеж»

В Воронеже добрые коммунальщики не дали умереть котейке. Животное провалилось в заброшенный бетонный резервуар, расположенный на территории одной из перекачивающих водостанций, но давно не используемый. Жалобное мяуканье услышал проходивший мимо газо-электро-сварщик воронежского водоканала Роман Скляров. Поскольку глубина бетонной ямы составляет порядка трех метров, он позвал на помощь коллегу.

«РВК-Воронеж»

- Несколько раз мы опускали в «подземелье» веревки, надеясь, что кошка зацепится за них, но испуганное животное от реализации нашего плана явно отказывалось, - рассказал Роман Скляров.

Тогда мужчины привязали к ветке кусок колбасы, чтобы голодное животное среагировало на «вкусняшку».

- Котейка сразу отреагировала, жадно вцепилась в «докторскую», после этого мы медленно вытянули ее наверх, - добавил слесарь цеха ремонта оборудования «РВК-Воронеж» Александр Остриков.

Спасенная кошка чувствует себя удовлетворительно. Если хозяин не найдется, животное станет нештатным сотрудником станции, сердобольные коммунальщики ее подкармливают. А дыру в бетонной плите заложили.