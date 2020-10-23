В Воронежской области рассказали об ужесточении мер борьбы с коронавирусом

Еще один аппарат КП обещают купить для диагностического центра в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областные власти рассказали, какие дополнительные меры по борьбе с коронавирусом предпримут в ближайшее время.

В Госжилинспекции ужесточат контроль над тем, как сотрудники управляющих компаний проводят дезинфекцию подъездов многоквартирных домов и детских площадок.

Специалистам департамента цифрового развития поручили проработать возможность оповещения пациентов о результатах тестов на коронавирус через смс.

В управлениях соцзащиты до 9 ноября организуют дистанционный прием и консультирование воронежцев по мерам соцподдержки с последующим предоставлением заявителям оригиналов документов.

В областной диагностический центр купят еще один томограф для проведения компьютерной томографии (КТ) грудной клетки для пациентов, у которых подозревают коронавирус. Кстати, цены на эту услугу в последнее время резко возросли.

Напомним, губернатор Александр Гусев подписал указ, вводящий новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. За последние сутки установлен новый антирекорд по количеству заболевших - 256 человек, зарегистрировали еще 12 смертей от этой заразы.