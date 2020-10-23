В Воронеже водитель «БМВ» сбил насмерть мужчину

Помощь врачей не понадобилась - житель Бобровского района умер на месте ДТП. Фото: из архива «КП»

В четверг, 22 октября, в 23.40 на Московском проспекте у дома № 155Г 22-летний водитель «БМВ-518», ехавший со стороны трассы «Дон» в направлении улицы Антонова-Овсеенко, сбил насмерть мужчину, лежавшего на дороге. Личность погибшего установили. Это 37-летний житель Бобровского района.

Напомним, поздним вечером 21 октября на улице Новосибирской водитель «Хендая-Солярис» сбил насмерть 40-летнюю женщину, шедшую по «зебре», и скрылся. Но ненадолго. Вскоре 27-летнего негодяя задержали.

В полиции также огласили печальную статистику по ДТП за прошедшие сутки:

- Инспекторы ГИБДД зарегистрировали 116 аварий. Из них 84 случились в Воронеже, 26 – в районах области, еще 6 – на федеральных трассах. В десяти ДТП пять человек погибли, еще 12 получили травмы разной степени тяжести.