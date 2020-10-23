В Воронежской области девушка опрокинулась в иномарке и погибла

"Опель"жутко покорежен, его хозяйка погибла. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 22 октября, в 11.25 на 21 километре дороги Острогожск-Лесное-Уколово случилось ДТП. 23-летняя жительница Белгородской области, рулившая «Опелем-Корса», не справилась с управлением машиной и вылетела на обочину. Иномарка опрокинулась. Девушка-водитель получила тяжелейшие травмы и умерла до приезда скорой.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. В частности, почему девушка утратила контроль над машиной.

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