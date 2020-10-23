В Воронежской области назвали число зараженных коронавирусом людей, лечащихся в больницах

Бригады скорых по-прежнему работают почти на пределе сил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин.рассказал о количестве заболевших COVID-19, которые сейчас проходят курс лечения в больницах. Оказалось, что на данный момент госпитализированы 4280 наших земляков. Гораздо больше людей находятся на амбулаторном наблюдении дома - 18708.

На днях очевидец госпитализации зараженных коронавирусом в больнице «Электроника» стал свидетелем того, что пожилых людей часто привозят в очень тяжелом состоянии, а те, кто помоложе, все же чувствуют себя получше. Так что подтверждается тенденция, замеченная еще в начале эпидемии – все-таки, чем старше пациент, тем больше опасность тяжелого течения болезни.

Напомним, в день в Воронежской области проводят около 8 тысяч тестов на коронавирус. На данный момент наибольший рост опасного заболевания, кроме Воронежа, отмечен в Острогожском, Россошанском, Поворинском, Хохольском, Воробьевском, Нижнедевицком и Борисоглебском районах. Десять школ Воронежской области закрыли на карантин.