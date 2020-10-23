Десятки воронежских домов остаются без отопления из-за аварий

В Воронеже из-за аварий на теплосетях без отопления остаются дома в двух районах. Вот их адреса:

Коминтерновский район:

Переулок Славы, д .1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Улица Славы, д. 5, 7. Ул. Ипподромная, д. 2. Ул. Новгородская, д. 141. Ул. Генерала Лизюкова, д. 36, 38, 40, 53. Ул. 9 Января, д. 256, 286, 288. Переулок Хреновской, д. 38А. Ул. Еремеева, д. 18, 21. Проспект Труда, д. 129. Ул. Урицкого, д. 80. Ул. Шишкова, д. 8.

Центральный район:

Ул. Орджоникидзе, д. 8, 17А, 19А. Переулок Советский, д. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 6, 8/1, 8/2, 8/4, 13, 15, 19/1.

Над устранением неполадок работают аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций. Сразу после завершения работ УК приступят к регулировке отопительных систем в многоэтажках.