В ВГУ преподаватели будут сами решать: проводить занятия очно или дистанционно

фото из архива "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ

Об изменениях в образовательном процессе ВГУ в редакцию «КП-Воронеж» сообщили студенты и сотрудники вуза. По их информации, с 26 октября преподаватели будут самостоятельно определять: проводить занятия очно или дистанционно. Однако официальный приказ они еще не получили. Вероятно, руководство университета приняло такое решение после рекомендаций региональных властей вузам и средним профессиональным учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Напомним, коронавирус нашли в шести воронежских высших учебных заведениях. Речь идет о ВГМУ имени Бурденко (заразились четыре студента), ВГУ и филиале РосНОУ (по одному инфицированному), опорном вузе (инфицированы два учащихся, преподаватель и сотрудник библиотеки), ВГУИТ (вирус выявили у одного педагога), а также ВГПУ (заболел сотрудник библиотеки).

Ранее администрация воронежского технического университета издала указ о переходе на дистанционное обучение, однако процесс пришлось остановить из-за необходимости согласования действий с Минобрнауки.