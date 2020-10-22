В Воронеже перекроют дорогу из-за ремонта сети теплоснабжения

В пресс-службе мэрии предупредили, что с 6:00 23 октября будет закрыто движение по участку улицы Орджоникидзе. Ограничение объяснили тем, что в это время необходимо провести аварийные работ на сети теплоснабжения. Будет перекрыто движение на участке от улицы Плехановская до улицы Володарского. Так что автомобилистам, пользующимся этим путем, придется выбрать альтернативный маршрут.

Мы уже сообщали, что пока продолжается подача отопления в многоэтажки Воронежа, некоторые жильцы уже столкнулись с проблемами. Как сообщили в пресс-центре ЖКХ сообщили, что из-за аварий на сетях поставщиков ресурсов без отопления остались жилые дома в двух районах города.