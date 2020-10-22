В Воронежской области определились с подрядчиком для проекта «Городской гостиной»

«Нормативно-проектный центр» стал победителем торгов на благоустройство так называемой «Городской гостиной» в городе Бобров Воронежской области. Речь идет об общественном пространстве в центре Боброва с пешеходной и велоинфраструктурой.

Подрядчик сбил цену контракта до 3,06 млн рублей с первоначальных 5,5 миллионов. Благодаря этому ему и удалось опередить трех других участников. Теперь же победителю предстоит разработать проектно-сметную документацию до 20 января 2021 года.

В целом в проект «Городской гостиной» смогут вложить до 70млн рублей. Именно такую сумму выиграл Бобров в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек». Общественное пространство в 6,35 га воплотить в жизнь планируют к декабрю 2021 года.