Воронежские власти хотят рассылать результаты тестов на коронавирус по смс

фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новую «коронавирусную» инициативу озвучили на заседании оперштаба 22 октября. Так, руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин рассказал, что в поликлинику поступает огромное количество звонков по поводу результатов тестов и предложил направлять их через смс и сайт Госуслуг.

Губернатор Александр Гусев, в свою очередь, поручил главе департамента промышленности и транспорта Александру Десятирикову вместе с коллегами из департамента цифрового развития провести совещание и проработать возможные варианты решения этого вопроса.

Напомним, уже несколько недель воронежцы жалуются о том, что в поликлиники или на «горячие линии» по коронавирусу невозможно дозвониться. В облздраве признали, что проблема реально существует. Медики физически не могут справиться с таким наплывом звонков. Из-за чего в медучреждениях районов ввели дополнительные телефоны. Их полный список можно найти на официальном сайте департамента здравоохранения.

СПРАВКА «КП»

Единая многоканальная «горячая линия» по COVID-19 в Воронежской области: +7 (473) 210-04-61;

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по региону: 8-800-201-59-78;

«Горячая линия» облздрава: +7 (473) 212-64-42.