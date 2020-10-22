Жители двух районов Воронежа из-за аварий на сетях остались без тепла

Пока продолжается подача отопления в многоэтажки Воронежа, некоторые жильцы уже столкнулись с проблемами. Как сообщили в пресс-центре ЖКХ сообщили, что из-за аварий на сетях поставщиков ресурсов без отопления остались жилые дома в двух районах города.

Ресурсоснабжающие организации обещают оперативно восстановить уличные коммуникации. После уже специалисты УК приступят к регулировке отопительных систем.

В этом году раннюю подачу тепла - с 15 октября - утвердили на планерке в мэрии. Такое решение по началу отопительного сезона объяснили угрозой распространения коронавируса.

Вот адреса домов, которые сейчас остаются без тепла:

Коминтерновский район

Переулок Славы, д .1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Улица Славы, д. 5, 7.

Ул. Ипподромная, д. 2.

Ул. Новгородская, д. 141.

Ул. Генерала Лизюкова, д. 36, 38, 40, 53.

Ул. 9 Января, д. 256, 286, 288.

Переулок Хреновской, д. 38А.

Ул. Еремеева, д. 18, 21.

Проспект Труда, д. 129.

Ул. Урицкого, д. 80.

Ул. Шишкова, д. 8.

Центральный район

Ул. Орджоникидзе, д. 8, 17А, 19А.

Переулок Советский, д. 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 6, 8/1, 8/2, 8/4, 13, 15, 19/1.