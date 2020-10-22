В Воронеже осталось менее ста многоэтажек без отопления

Ресурсоснабжающие организации обещают оперативно выполнить работы по восстановлению уличных коммуникации Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

22 октября отопление подали в 4539 многоквартирных дома Воронежа. Как сообщают в пресс-службе мэрии, это составляет 98,4% от общего количества (4615 домов).

Отопление также подано во все детские, сады, школы, больницы и поликлиники. Единственное здание, с которым пока не удалось решить проблему, - это корпус «Паруса надежды». Там пока завершаются работы по устранению дефекта. Ожидается, что батареи там потеплеют 23 октября.

- Продолжают работать телефоны по вопросам теплоснабжения в управах районов города и в управлении ЖКХ, основная часть звонков связана с необходимостью регулировки внутридомовых систем отопления. Напоминаем, что эти телефоны не являются многоканальным колл-центром и могут быть перегружены звонками, а по вопросам устранения воздушных пробок и других локальных проблем внутридомовых сетей рекомендуется, в первую очередь, обращаться в обслуживающие жилье организации, - отметили в городской администрации.

Ранее воронежцам рассказывали, куда звонить по вопросам отопления.

В то же время в пресс-центре ЖКХ сообщили, что из-за аварий на сетях поставщиков ресурсов на текущий момент без отопления остаются многоквартирные дома в двух районах.