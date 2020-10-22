Житель Воронежской области, угрожавший молотком инспектору ПДН, может на пять лет отправиться за решетку

В Россошанском районе Воронежской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Как установило следствие, 13 августа 2020 года инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Россошанскому району пришла по месту жительства неблагополучной семьи с проверкой. На месте их не оказалось, инспектор выяснила, что мать и ребенок находятся по другому адресу. Приехав туда, проверяющая застала мать в состоянии алкогольного опьянения в компании не более трезвого сожителя. Вместе с ними находился малолетний ребенок.

Инспектор предложила женщине с ребенком поехать в больницу для обследования малыша. В ответ на это сожитель женщины бросился на инспектора с молотком, угрожая физической расправой.

- На предварительном следствии обвиняемый признал свою вину, которую также подтвердили показания потерпевшей и свидетелей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.