Жильцы многоэтажки в самом центре Воронежа пожаловались на холод в квартирах

В редакцию «Комсомолки» пришло письмо от жителей дома №1 по улице Кирова. Этот дом находится в самом центре Воронежа и выходит окнами на площадь Ленина. Однако такое «привилегированное» положение не застраховало жильцов от коммунальных проблем:

- До сих пор нам не дали отопление, - сообщают нам читатели. - В подъездах вообще не проводится уборка. Дом в самом центре города, в котором, в основном, проживают пожилые люди, забыт и «заброшен».

Как рассказали нам в пресс-центре ЖКХ, на сетях, подающих тепло на этот дом, недавно была авария. Сейчас ее устранили и оборудование только выходит на нормативные параметры теплоносителя.

- Как только РСО даст нормативные параметры, сотрудники управляющей компании отрегулируют систему в доме, - отметили в пресс-центре. – Ориентировочно, отопление появится завтра.

Жалобу на грязные подъезды мы также передали в УК.