Региональный оперштаб представил обновленные данные по коронавирусу в Воронежской области

В Воронежской области по данным на 22 октября число человек с подтвержденным методом ПЦР+ диагнозом COVID-19 достигло 22 556. А это значит, что прибавилось 246 пациентов за последние сутки. Такую статистику приводит региональный штаб по коронавирусу.

По последним данным выздоровели в регионе 22 289 человек. Из них те, кому диагноз поставили методом ПЦР+, 19 581. Соответственно за последние сутки прибавилось 278 выздоровевших в общем и 230 соответственно тех, кому диагноз поставили по ПЦР+.

Умерли уже 334 человека. То есть зафиксировано 19 смертей среди пациентов с коронавирусом, а не 11, как сообщали ранее федеральные источники.