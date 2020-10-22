Стали известны подробности ДТП минивэна и грузовика в Воронежской области

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Прояснились некоторые подробности ДТП, случившегося 22 октября около 6.00 на воронежской трассе. Напомним, автомобиль «Тойота Альфард» на полном ходу врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН» с прицепом.

Как оказалось, за рулем минивэна был 41-летний житель Тюменской области. Он ехал в направлении Ростов-на-Дону.

Водителем грузовика был 60-летний житель Бобровского района. Он остановился на обочине, так как ему нужно было отремонтировать автомобиль.

- В результате ДТП трое пассажиров «Тойота»: 55-летний житель Красноярского края, 34-летняя жительница Самарской области, а также мужчина, личность которого устанавливается, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской облатси.

Водитель «Тойоты» и его пассажиры: 20-летний житель Саратова, 23-летний житель Самарской области и 22-летний житель Самары были госпитализированы. Об их состоянии нам рассказывали медики.