В Воронеже рядом с авторынком нашли 250-килограммовую авиабомбу

Авиабомбу увезли на полигон Погоново, чтобы там уничтожить. Фото: "Настоящий Воронеж".

В паблике «Настоящий Воронеж» ВКонтакте сообщили о том, что при разработке песчаного карьера недалеко от авторынка на улице Антонова-Овсеенко рабочие обнаружили большую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Они вызвали сотрудников аварийно-спасательной службы ГО и ЧС Воронежской области.

Специалисты приехали, погрузили боеприпас, потянувший на 250 килограммов, на машину и увезли на полигон Погоново. Там ее скоро уничтожат.

Опасные остатки времен войны в Воронеже и области находят регулярно даже спустя 75 лет после ее окончания – за город были жестокие бои. Главное правило, если вы наткнулись на подобную находку – ничего не трогать и позвонить 112, там вас переключат куда следует.