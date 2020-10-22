В Воронеже мужчина избил незнакомца, не давшего ему сигарету

36-летний житель Каширского района приехал в Воронеж в гости к родственнику. Но поездка для мужчины вышла неудачной. В районе улицы Туполева к нему подошел незнакомец и попросил закурить.

Селянин ответил отказом. За что тут же получил от незнакомца несколько ударов по лицу и телу. После налетчик вырвал из его рук мобильный телефон и ушел. Пришлось гостю из Каширского района обращаться в полицию.

Оперативники быстро вышли на грабителя. Оказалось, что это не воронежец, а 31-летний житель Новоусманского района. Его задержали в квартире приятеля.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание - лишение свободы до 7 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Пока же грабитель находится в изоляторе.