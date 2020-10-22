Медики рассказали о состоянии людей, пострадавших в столкновении минивэна и грузовика в Воронежской области

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Медики рассказали о состоянии людей, пострадавших в столкновении минивэна и фуры. Ранее мы писали, что 22 октября около 6.00 «Тойота Альфард» на полном ходу врезался в стоящий на обочине грузовик «МАН» с прицепом. Три человека погибли на месте. Еще четверых госпитализировали.

- В Калачеевскую районную больницу доставлены 4 пострадавших в ДТП, произошедшем в Воробьевском районе. Двоих пациентов врачи прооперировали, они находятся в анестезиолого-реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Еще два пациента госпитализированы в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести, - рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.