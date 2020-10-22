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Общество

Статистики считают, что средняя зарплата жителей Воронежской области – 35 тысяч рублей

В то же время долги по зарплате достигли 13,3 миллиона рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Статистики полагают, что зарплата растет даже на фоне повышения цен. Куда же деньги из кошельков деваются?

Статистики полагают, что зарплата растет даже на фоне повышения цен. Куда же деньги из кошельков деваются?

Фото: из архива «КП»

В Воронежстате подсчитали среднюю зарплату жителей нашей области за период с января по август 2020 года. Она составила 35329 рублей, что на 5,9% больше, чем за первые восемь месяцев 2019-го.

В августе 2020 года средняя зарплата была несколько поменьше – 34730 рублей, что на 5,7 процента больше, чем за последний месяц лета 2019-го.

Реальный размер зарплаты с учетом подъема цен в январе-августе 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличился на 2,1 процента, в августе 2020-го по сравнению с тем же месяцем 2019-го – на 0,8 процента.

В августе 2020 года больше всего получали работники предприятий информации и связи, а также финансовой и страховой сфер деятельности – в 1,6 раз больше, чем в среднем по области. Хорошо зарабатывали и сотрудники организаций, занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью; производивших химические вещества и химические продукты. Но поменьше – плюс 44 процента по сравнению с средней зарплатой. Работники предприятий, обеспечивавших электрической энергией, газом и паром; а также кондиционерами, также получали неплохо – больше на 39%, чем в среднем по области.

Самая низкая зарплата в августе была у работников, трудящихся на производстве кожи и изделий из нее (47% от среднеобластного уровня) и текстильных изделий (48 %).

А вот зарплата работников сельского хозяйства составила 102 процента от средней по нашему региону, в учреждениях здравоохранения и социальных услуг – 102%, а вот в сфере образования – всего 60%.

По состоянию на 1 октября 2020 года, суммарная задолженность по заработной плате 90 работникам организаций Воронежской области составила 13,3 миллионов рублей.