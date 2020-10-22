Статистики считают, что средняя зарплата жителей Воронежской области – 35 тысяч рублей

Статистики полагают, что зарплата растет даже на фоне повышения цен. Куда же деньги из кошельков деваются? Фото: из архива «КП»

В Воронежстате подсчитали среднюю зарплату жителей нашей области за период с января по август 2020 года. Она составила 35329 рублей, что на 5,9% больше, чем за первые восемь месяцев 2019-го.

В августе 2020 года средняя зарплата была несколько поменьше – 34730 рублей, что на 5,7 процента больше, чем за последний месяц лета 2019-го.

Реальный размер зарплаты с учетом подъема цен в январе-августе 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличился на 2,1 процента, в августе 2020-го по сравнению с тем же месяцем 2019-го – на 0,8 процента.

В августе 2020 года больше всего получали работники предприятий информации и связи, а также финансовой и страховой сфер деятельности – в 1,6 раз больше, чем в среднем по области. Хорошо зарабатывали и сотрудники организаций, занимавшихся профессиональной, научной и технической деятельностью; производивших химические вещества и химические продукты. Но поменьше – плюс 44 процента по сравнению с средней зарплатой. Работники предприятий, обеспечивавших электрической энергией, газом и паром; а также кондиционерами, также получали неплохо – больше на 39%, чем в среднем по области.

Самая низкая зарплата в августе была у работников, трудящихся на производстве кожи и изделий из нее (47% от среднеобластного уровня) и текстильных изделий (48 %).

А вот зарплата работников сельского хозяйства составила 102 процента от средней по нашему региону, в учреждениях здравоохранения и социальных услуг – 102%, а вот в сфере образования – всего 60%.

По состоянию на 1 октября 2020 года, суммарная задолженность по заработной плате 90 работникам организаций Воронежской области составила 13,3 миллионов рублей.