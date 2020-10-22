Воронежцы завоевали 13 медалей на первенстве и Кубке России по спортивному ориентированию

Воронежцы вернулись с соревнований в Хабаровске с целой россыпью медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

13 медалей завоевали воронежские спортсмены на первенстве и Кубке России по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Хабаровске

В первый день соревнований Александр Харченко завоевал «золото» в дисциплине «выбор» Кубка России.

На первенстве России Ирина Лазарева принесла команде два «золота» в группе Ж20. Алексей Яншин дважды стал первым в группе М16, следом за ним на пьедестале расположился Илья Малыгин, завоевавший «серебро» дважды.

В дисциплине «спринт масс-старт» Александр Харченко стал вторым. «Серебро» у Владимира Косинова в группе М20 и Рукомель Анастасии в группе Ж18.

В последний день соревнований в двухэтапных эстафетах команда М16 в составе Алексея Яншина и Ильи Малыгина завоевала «золото». Команда девушек Ж18 в составе Анны Киселевой и Анастасии Рукомель стала первой. И следом за ними тоже финишировали воронежские спортсменки. Команда Ж16 в составе Анастасии Куровой и Екатерины Божко завоевала «серебро».

- Спортсмены летели в Хабаровский край, чтобы бороться за медали и за право быть в сборной России. С этими задачами они блестяще справились, - подвел итоги соревнований главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин.