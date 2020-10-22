Стало известно, в каких вузах Воронежа обнаружили коронавирус

Случаи коронавируса зафиксированы в шести вузах Воронежской области. Об этом и.о. руководителя управления Роспотребнадзора области Ольга Фуфаева сообщила 20 октября и отметила рост заболеваемости COVID-19 в возрастной группе 18–29 лет.

Стало известно, о каких именно учебных заведениях идет речь.

Как подтвердили «КП-Воронеж» в региональном Роспотребнадзоре заболевания выявлено у 4 студентов ВГМУ им. Бурденко. По одному студенту заразились в ВГУ и филиале РосНОУ (Российский новый университет).

Также коронавирус определили у двух учащихся ВГТУ. Помимо них в опорном вузе COVID-19 подтвердился у преподавателя и сотрудника библиотеки.

Во ВГУИТ коронавирус подтвердился у одного преподавателя, а в ВГПУ - у сотрудника библиотеки.

Ранее губернатор Александр Гусев одобрил предложение обратиться в адрес федеральных высших учебных заведений с просьбой о создании условий для «разобщения обучающихся».

Говоря проще, вузам, а вместе с ними и средним профессиональным учебным заведениям, рекомендовали перейти на дистанционное обучение.