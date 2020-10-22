Молодых воронежцев приглашают в экспедицию на Кольский полуостров

Окрестности Североморска суровы, но живописны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 23 по 28 ноября активисты всероссийского проекта «Маршруты России», организаторами которого выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Центр молодежного туризма, проведут этнографическую экспедицию по Мурманской области. На нее приглашают блогеров, фотографов, видеографов, журналистов и исследователей со всех городов страны в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе из Воронежской области.

Участники экспедиции пройдут по самым интересным местам Кольского полуострова, увидят полярное сияние в Териберке, познакомятся с культурои северных народов и жизнью на краю земли в настоящей саамской деревне. Также для них проведут экскурсию по закрытому городу Североморску.

Во время экспедиции команда из 20 человек, прошедших отбор, будет собирать информацию о регионе, делать фото- и видеоматериалы, которые помогут путешественникам при подготовке самостоятельного маршрута на полуостров. Также они будут работать над созданием офлайн-путеводителя для Maps.me и аудиоэкскурсии для izi.TRAVEL, которая познакомит с историей региона, местными культурой и традициями, памятниками и достопримечательностями. Кроме того, во время экспедиции будет сниматься короткометражный фильм о достопримечательностях Кольского полуострова.

Подать заявку на участие можно до 2 ноября включительно на сайте проекта: http://routesofrussia.ru. Сначала необходимо зарегистрироваться на сайте проекта, после чего участникам будет предложено пройти обязательную регистрацию через АИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.ru/event/51383. Расходы по проживанию, питанию и трансферту во время экспедиции берут на себя организаторов, проезд до точки старта (Мурманск) и обратно оплачивается самостоятельно.