В Воронеже две машины на парковке провалились колесами под асфальт

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Очередная авария на теплотрассе в Воронеже произошла у дома №22 на улице Чебышева. Первыми о ней узнали владельцы машин «Заз Шанс»и «Киа», обнаружившие свои машины погрузившимися под асфальт на парковке. Колеса автомобилей провались в приличную дыру над аварийной теплотрассой. Причем участок этот , как выяснилось, никому не принадлежит и никем не обслуживается.

Сейчас коммунальные службы города решают, как быть с поврежденной трубой, кто ее будет ремонтировать, а также, кому возмещать причиненные автовладельцам убытки.

Напомним, на днях в городе из-за трех аварий на теплотрассах пришлось отключать отопление и горячую воду жителям 140 домов.