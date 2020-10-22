Под Воронежем мужчина убил приятеля ударом в голову

34-летнему жителю Новоусманского района грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

12 октября вновь не довела до добра пьянка. В селе Новая Усмань в доме на улице Полевой употребляли горячительные напитки двое мужчин 32 и 34 лет. Как часто бывает, в процессе выпивки поссорились. Старший ударил младшего приятеля по голове неким твердым тупым предметом. Травма, полученная 32-летним мужчиной, оказалась смертельной.

Сотрудники Следственного комитета вместе с полицейскими задержали 34-летнего жителя Новоусманского района. Он признал свою вину в смерти приятеля. Только сказал, что не хотел его убивать.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». 34-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.