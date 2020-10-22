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Общество

Медицинский центр в Воронеже не платил зарплату сотрудникам, тратя прибыль на покупку оборудования и оплату «коммуналки»

Долг за лето достиг полумиллиона
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Зарплату сотрудникам задерживали все лето

Зарплату сотрудникам задерживали все лето

Фото: из архива «КП»

Прокуратура Железнодорожного района выявила факт невыплаты зарплаты сотрудникам медицинского центра «Профи Мед». Как обнаружилось в ходе проверки, долг по зарплате шестерым работникам за три месяца лета достиг почти 500 тысяч рублей. При этом прибыль предприятия позволяла расплатиться с сотрудниками, но администрация центра предпочитала направлять средства на покупку оборудования, оплату коммунальных платежей и погашение основного долга по кредиту.

По материалам проверки следственный отдел по Железнодорожному району СКР по области возбудил уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Проводится следствие.