Воронежцам предлагают сдать батарейки и старую электронику на переработку

Активисты экологического движения «РазДельный Сбор» в Воронеже проведут 25 октября акцию « ЭлектроОсень». Горожанам предлагают сдать на переработку батарейки и все, что работает от батареек или включается в розетку. Принимать будущее вторсырье будут с 11:00 до 14:00 в бизнес-центре по адресу: улица Комиссаржевская, д.10.

Горожане смогут принести ненужную им бытовую технику, оргтехнику и прочую электронику, включая, сломанные провода, зарядки, наушники.

В то же время организаторы предупреждают, что не нужно приносить лампочки, диски и кассеты, а также картриджи.

- Собранный электрохлам и батарейки для дальнейшей утилизации соберет лицензированная организация.В дальнейшем собранная техника отправится на переработку в Ярославль, - отмечают активисты.