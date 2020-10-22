В Воронеже надеются на федеральную поддержку строительства приюта для животных

В 2021 году в Воронеже должны приступить к строительству приюта для бродячих животных. Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил 21 октября во время прямого эфира в соцсетях регионального правительства. Ранее эта дата уже называлась.

Вместе с тем стало известно, что мэрия приближается к заключению контракта на проектирование этого здания. В городской администрацию надеются на софинансирование проекта - в Минприроды, как раз, приступили к разработке соответствующей федеральной программы.

- Если будет федеральная программа, то одним приютом для животных мы не обойдемся. Если нет, то за счет собственных ресурсов приступим к строительству хотя бы одного приюта в любом случае, - подчеркнул мэр.

Также возможно вариант с предоставлением грантовой помощи тем, кто содержит частные приюты для бродячих животных. Этот вопрос будет рассмотрен.