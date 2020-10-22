Жительница Воронежа сама рассказала мошенникам, где хранит сбережения

51-летнюю жительницу Воронежа неизвестные попытались обмануть с помощью распространенной схемы телефонного мошенничества, но женщина вынудила злоумышленников импровизировать.

На ее номер позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с ее счета списываются деньги. На что клиентка сказала, что в этом банке у нее нет счета. «А где есть?» - спросил «сотрудник банка». Женщина и рассказала. Пообещав перезвонить, незнакомец повесил трубку.

Позже, потерпевшей, действительно, перезвонили. На этот раз злоумышленники не ошиблись и выдали правильную версию. Звонившая девушка убедила женщину, что у них централизованная система, которая обобщает информацию обо всех случаях взлома по всем банкам. И с ее счета, на самом деле, кто-то снимает средства.

А дальше – все по «классической» мошеннической схеме. В итоге нескольких операций с кодами и паролями жительница Воронежа перевела злоумышленникам 430 тысяч рублей. После этого номер злоумышленников отключился.

Всего за минувшие сутки жертвами мошенников стали 11 жителей региона, а сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.