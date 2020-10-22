В Воронежской области от коронавируса на 22 октября умерли еще 11 человек

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 22 октября в Воронежской области зарегистрировали 246 новых случаев болезни. Днем раньше заболевших было 243. Общее количество воронежцев, которым с начала эпидемии официально поставили диагноз «коронавирус», достигло 22556.

К этому дню из больниц выписали 298 пациентов, победивших болезнь.

К сожалению, пополнился и список жертв эпидемии – за сутки в больницах региона от осложнений болезни умерли 11 человек.