Воронежские чиновники рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать главная елка

Елка откроется 25 декабря Фото: из архива «КП»

Пресс-служба мэрии сообщила, что в новогоднюю ночь площади Ленина будет открыта для посещений до 6 часов утра. В другие дни новогодних каникул планируется сохранить прежний режим работы: с 10.00 до 22:00.

Сейчас чиновники ищут фирму, которая займется праздничным оформлением места массовых гуляний горожан. Напомним, в этом году площадь предстанет в виде сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

– Нам бы хотелось и в этом году сделать прекрасный праздник для горожан, в конце концов, такой тяжелый год нужно заканчивать чем-то хорошим, - сказал Вадим Кстенин, мэр города. - Очень надеюсь, что эпидемиологическая обстановка позволит его организовать и не потребует введения каких-либо ограничений по количеству посетителей.

Для праздничного оформления площади частично используют элементы прошлогоднего убранства. А часть декораций изготовят дополнительно. Например, элементы для фотозон – «Сказочный город», «Сани Снежной королевы» и «Ледяной дворец».

Стартовая стоимость контакта – 8 513 949,80 рублей. По условиям контакта, подрядчик должен будет изготовить декорации до 22 декабря 2020 года, а после праздника демонтировать убранство площади до 25 января 2021 года.