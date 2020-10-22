В Воронеже в 2021 году цены на «коммуналку» могут вырасти на 6,8 процентов

А жизнь подорожает, опять подорожает... Фото: из архива «КП»

В областном правительстве сообщили о вероятном значительном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги во второй половине 2021 года. Для отдельных категории граждан (каких не сообщают, известно только их число – 4,8 тысяч человек) цены за электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, а также за обращение с твердыми коммунальными вырастут на 6,8 процентов. Для других повышение будет не таким большим. Каким конкретно, пока не определили.

Рост тарифов власти объясняют необходимостью дополнительных денег для выполнения инвестиционных программ поставщиков тепла и воды. Цель этих вложений – повышение качества и надежности услуг. По этой логике, подъем цен на 6,8 процентов коснется тех воронежцев, у которых потребуется больше денег на модернизацию сетей в домах и дворах. Но это только предположение.

По данным областного правительства, общий объем инвестиций в 2020 году, включенный в тарифы концессионеров (ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» и ООО «РВК-Воронеж») и ООО «Энерговид» (теплоснабжение), составит 1 миллиард рублей. В 2021 году эти предприятия намерены инвестировать в коммунальное хозяйство Воронежа уже 1,4 миллиарда.

Повышение тарифов уже обсудили в городской Думе. Депутаты согласились с установлением предельного роста тарифов на 6,8%. Дальше нужно будет получить одобрение департамента государственного регулирования тарифов Воронежской области. При положительной оценке специалистов ведомства предложение о таком росте цен на ЖКХ направят на рассмотрение губернатору Александру Гусеву.