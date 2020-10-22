Клиенты Банка УРАЛСИБ и СК «УРАЛСИБ Жизнь» за 6 месяцев получили инвестиционный доход до 4,27%

.

Доходность для клиентов составила 3,77% и 4,27% (для купивших полис в период акции с 13 по 26 апреля 2020 года) в рублях.

Стратегия подразумевает инвестирование средств в акции шести крупных российских компаний. Компании, входящие в состав инвестиционной корзины, относятся к так называемым «голубым фишкам» российского рынка. «Лидеры рынка» – это купонная стратегия, размер фиксированного купона 7,5%. При этом в стратегии предусмотрен сниженный купонный барьер в размере 75%. Это означает, что даже если стоимость базового актива одной или нескольких компаний упадет не более, чем на 25% относительно начальной стоимости, то дополнительный доход будет выплачен. Выплата по стратегии предусмотрена каждые полгода (3,75%). Срок инвестирования – 5 лет.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать инвестиционные стратегии с разным уровнем риска, в том числе такие как «Медицина будущего», «Золотодобывающие компании, «Валютная гарантия», «Энергогиганты», «Нефть», «Курс на рост».

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.