В Воронеже с балкона многоэтажки выпала 13-летняя девочка

13-летняя школьница выпала с верхнего этажа многоэтажки в Воронеже. Несчастный случай произошел в воскресенье, 18 октября, в Ленинском районе. Как выяснила «Комсомолка» из собственных источников, девочка выпала с балкона пятиэтажного дома, расположенного на улице 20-летия Октября. С какого именно этажа – не уточняется. Правоохранительные органы не комментируют ЧП.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. По предварительной информации, девочка живет в благополучной семье и версия самоубийства в качестве причины трагедии не рассматривается.

«Комсомолка» следит за ситуацией.