Воронежец бросился с ножом на тещу за отказ посмотреть телевизор

Обвиняемый несколько раз ударил тещу в грудь ножом Фото: из архива «КП»

В Советский районный суд поступило на рассмотрение дело о покушении на убийство, в котором обвиняют воронежца, едва не лишившего жизни свою тещу.

Потерпевшая проживает в своем доме вместе с дочерью и ее сожителем. По версии следствия, 9 июня 2020 года женщина легла спать в своей комнате. Глубокой ночью к ней пришел зять и включил находящийся в комнате телевизор с намерением его смотреть. Хозяйка попросила выключить, поскольку устала и хотела спать. Между зятем и тещей разгорелась ссора. Тогда мужчина вышел из комнаты, а через какое-то время вернулся с ножом, которым несколько раз ударил потерпевшую в грудь.

Несмотря на полученные ранения, женщине удалось выбежать на улицу и попросить прохожих о помощи. Те вызвали врачей и раненную женщину госпитализировали.

Обвиняемому грозит до 11 лет тюрьмы.