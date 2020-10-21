Воронежцам рассказали, куда звонить по вопросам отопления

Фото из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В управах районов Воронежа появились телефоны, по которым можно узнать по поводу отопления. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в среду, 21 октября.

Горожане могут набрать эти номера и там им расскажут, запущен ли их дома, почему вдруг отключили отопление и когда батареи снова станут теплыми. Правда, в пресс-службе уточнили, что телефоны управ не являются полноценными кол-центрами.

Поскольку это обычные рабочие номера сотрудников, то, естественно, в первые дни работы они могут быть перегруженными. Поэтом не стоит переживать, лучше подождать и набрать снова.

– В первые дни запуска системы по вопросам теплоснабжения (особенно, если вопрос касается завоздушенности внутридомовых систем) рекомендуется обращаться, в первую очередь, в обслуживающую жилье организацию, – рассказали в городской администрации.

Кстати, обращаться можно во все управы Воронежа:

Советский район: 225-71-01;

Центральный район: 259-76-63, 259-76-51;

Железнодорожный район: 223-04-86;

Левобережный район: 249-09-71;

Ленинский район: 206-91-52;

Коминтерновский район: 261-10-68 (в рабочее время), 206-76-59 (в выходные дни и в нерабочее время).

А также обращения принимает Управление жилищно-коммунального хозяйства города (в рабочее время): 228-32-76 и 228-30-37.