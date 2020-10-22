Под Воронежем в третий раз перепахали минерализованную полосу вокруг полигона «Погоново»

фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Сотрудники Новоусманской пожарно-химической станции в третий раз в этом году перепахали минерализованную полосу вокруг полигона «Погоново». Этот объект, где проходят стрельбы, порой оборачивающиеся низовыми пожарами – особая тревога лесников. Поэтому весной 2020 года здесь оборудовали особую полосу – она в два раза шире, чем рекомендуют нормативы – 30 метров. Протяженность огненной преграды 12 километров.

Полоса уже доказала свою эффективность – в течение летнего сезона она не раз вставала преградой на пути низового огня, движущегося с мишенных полей полигона.

- Чтобы у пожара были минимальные шансы перекинуться в лес, минполоса должна быть чистой – без сухой травы, поросли кустарников и других горючих материалов. Поэтому в течение лета ее периодически перепахивали. Нынешний, третий по счету, уход – последний в этом году, - рассказали в управлении лесхоза Воронежской области.