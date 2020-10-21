Морозы -3 со снегом и дождями ожидаются в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторая половина рабочей недели в Воронеже удивит резкой сменой температуры. Как прогнозируют синоптики, она будет скакать от +19 градусов тепла до -3 мороза. Об этом сообщили специалисты регионального гидрометеоцентра сегодня, 21 октября.

Они объяснили такую неожиданность тем, что в ближайшие несколько суток погоду будет определять сначала гребень антициклона, а затем циклон и связанные с ним атмосферные фронты.

Небольшие осадки в виде снега и дождя по области возможны уже в среду, 21 октября. Будет облачно с прояснениями. Ветер Южный, не сильный, его скорость составит 8-13 метров в секунду. А вот в ночь на четверг местами в регионе ожидаются морозы. Погода будет варьироваться от -3 до +2 градусов.

В четверг, 22 октября, в Воронежской области также сохраняется вероятность осадков. Однако синоптики прогнозируют в основном дождь. Ночью снова похолодает – до минус двух градусов. Днем до 10-12 градусов тепла.

В пятницу, 23 октября в Воронеже и области значительно потеплеет. Днем осадков не ожидается, воздух прогреется до +14-+19 градусов.