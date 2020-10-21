Под Воронежем осудят вора-домушника, который ночью обнес коттедж в Лисках

Хозяева не досчитались урашений, денег и техники Фото: из архива КП

В Лискинский районный суд поступило уголовное дело, фигурантом которого стал местный житель, забравшийся ночью в один из домов и обворовавший хозяев. Гражданин К. обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Об этом рассказали в суде 21 октября.

По версии следствия, в октябре 2019 года злоумышленник проходил ночью мимо одного из домов в городе Лиски. Хозяева уже спали. Однако он заметил, что в пристроенном гараже открыто окно. Тогда он влез в гаражный бокс, а потом пробрался в дом.

Хозяева не проснулись. Тогда он обшарил открытые места и потихоньку вынес все ценное, что попалось под руку. Как потом установили правоохранители, это были ювелирные украшения, 2500 рублей, фонарь, фотоаппарат в комплекте с чехлом и зарядным устройством. А также он прихватил ключ от замка зажигания легкового автомобиля. Всего было украдено вещей на 39 676 рублей.

После этого с похищенным имуществом скрылся, его продал, а деньги спустил на свои нужды.

Сейчас дело готовится к рассмотрению.