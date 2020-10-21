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Общество

В Воронеже с организации, ремонтирующей светофоры, взыскали 70 тысяч рублей за ДТП

Авария случилась три года назад
Юрий КОЗЛОВ
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За неисправный светофор пришлось ответить в суде.

За неисправный светофор пришлось ответить в суде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коминтерновском районном суде рассмотрели гражданский иск о компенсации морального вреда женщине, получившей травмы средней тяжести в ДТП. Авария случилась на перекрестке улиц Беговая и 45 Стрелковой дивизии в 2017 году.

Иск подали на «Центр организации дорожного движения». Представители пострадавшей указывали, что к аварии привело то, что на перекрестке был неисправен светофор. А именно эта организация занимается обслуживанием этой техники.

Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу женщины с «Центра организации дорожного движения» 70 тысяч рублей.