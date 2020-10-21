В Воронежской области дело водителя, сбившего насмерть двух детей на мопеде, передали в суд

"Лада" после смертельной аварии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 33-летнего жителя Новохоперского района. 19 февраля 2018 года его лишили прав на два года восемь месяцев за то, что он повторно попался за рулем пьяным. Однако это не помешало мужчине сесть за руль «Лады» подшофе вечером 2 августа 2020 года. С пьяных глаз на 105 километре дороги «Бобров-Таловая-Новохоперск» он пошел на обгон попутной машины и на встречной полосе сбил мопед, на котором ехали 12-летний мальчик и его 13-летний пассажир. Дети умерли в больнице.

- На предварительном следствии мужчина свою вину признал полностью. Ее подтверждают и допросы свидетелей, а также заключения проведенных судебных экспертиз, - сообщил руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

Мужчина будет отвечать в суде сразу по двум статьям УК РФ: №264.1 «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления» и части 6 той же статьи «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Можно предположить, что наказание будет достаточно суровым.