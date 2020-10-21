Под Воронежем на 3 года осужден мужчина, избивший до полусмерти знакомого деревянным брусом

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Бутурлиновский районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима, который до полусмерти избил своего знакомого. Он обвинялся по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в суде 21 октября.

Как было установлено, инцидент произошел в апреле 2020 года. Два приятеля устроили попойку. Во время распития спиртных напитков между ними вспыхнула ссора. Тогда 45-летний обвиняемый схватил деревянный брусок и избил своего знакомого. В результате тот попал в больницу с различными травмами.

Суд вынес приговор. Мужчину признали виновным, и ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.