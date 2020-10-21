Воронежцам рассылают фейк о больной девочке, которой якобы нужны деньги на лечение

На электронные адреса нескольких десятков воронежцев пришло сообщение, что якобы нужна помощь больной девочке, страдающей от редкого генетического заявления. При этом указывались реквизиты, на которые нужно перечислить деньги. Всего якобы надо было собрать 84 тысячи долларов.

На уточняющий вопрос женщина, от имени которой прислали сообщение, ответила, что ничего не присылала, и, видимо, у нее взломали почту.

В полиции сообщили, что для проведения проверки по поводу этой мошеннической акции, нужно заявление о взломанном аккаунте.