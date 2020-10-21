В Воронежской области мужчина, столкнувшийся с новым видом мошенничества, лишился 415 тысяч рублей

32-летнего жителя поселка Грибановский нагло обманули. Ему позвонил на сотовый неизвестный мужчина, назвал по имени-отчеству, чем сразу вызвал доверие. И огорошил сообщением, что хакеры пытаются оформить на него кредит. Не дав опомниться, сказал, что нужно сообщить персональные данные, чтобы обезопасить счет. Да и вообще лучше положить деньги в отдельную ячейку.

Пудря таким образом мозги доверчивому человеку, мошенник тем временем оформил на него кредит в 415 тысяч рублей. После чего под предлогом перевода денег в ячейку 32-летний мужчина «скинул» аферистам несколько десятков тысяч рублей на номер мобильного телефона. Ему даже пришел фиктивный чек в мессенджере о том, что деньги якобы находятся в камере хранения. После чего на несколько десятков других сотовых совсем расклеившийся «клиент» отдал всю оставшуюся сумму кредита.

Потом житель Грибановки, наконец, осознал, что его обманули, и пошел в полицию. Там ему объяснили, что мошенникам, чтобы назвать его по имени-отчеству, нет необходимости владеть какими-то секретными базами данных. Даже при перечислении 1 рубля на счет карты по номеру телефона, они уже смогут определить инициалы, остальную информацию они уже сами выуживают у своих жертв. Мужчина сказал, что слышал о подобных способах обмана, но состояние стресса не позволило трезво оценить ситуацию.

Возбуждено уголовное дело по частьи 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста разыскивают. Если его удастся поймать, мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.