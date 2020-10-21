Под Воронежем пойдет под суд сотрудница банка, кравшая деньги с карт клиентов

Фото из архива КП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На скамье подсудимых окажется жительница Бутурлиновки, которая за время работы в кредитной организации, обворовывала клиентов. Следствие вменяет ей три эпизода с 2018 по 2020 год. Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 (Кража) готовится к рассмотрению в Бутурлиновском районном суде.

По версии следствия, в течение двух лет 37-летняя гражданка М., являясь сотрудницей кредитной организации, воровала деньги с банковских карт клиентов. Последний инцидент случился в августе 2020 года. Женщина имела доступ к персональным данным, поэтому без проблем изготовила карту для одной из клиенток. А потом сняла с нее 10 300 рублей.

Кроме того, в ноябре 2018 года, у другой женщины она заблокировала карту, на которой находились деньги, и перевыпустила ее. А потом также опустошила ее через банкомат на 30 000 рублей. Спустя месяц в декабре 2018 года, также без ведома хозяина, перевыпустила карту у другого клиента и сняла с нее 7 000 рублей.

Максимально, что грозит женщине – либо штраф до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы до шести лет.