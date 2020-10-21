Воронежские полицейские задержали грабителя, избившего и обворовавшего знакомого

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

К правоохранителям за помощью обратился 29-летний житель Коминтерновского района Воронежа. В одном из кафе на улице 9 января ночью он распивал спиртные напитки со своим знакомым. Через некоторое время мужчины поссорились. Слово за слово, конфликт перерос в драку.

Кулаками они стали махать уже на улице. По-видимому, знакомый оказался сильнее потерпевшего. Тот не только избил заявителя, но и решил не уходить с пустыми руками. Он сорвал с его руки серебряное кольцо стоимостью 7 тысяч рублей и скрылся. Избивший оказался после этого в больнице.

Полицейские, получив ориентировку, опросили очевидцев и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за воровство 55-летний воронежец. Оперативники задержали его дома и доставили в отдел полиции.

– Мужчина частично признал свою вину. В ходе обыска кольцо было найдено. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Задержанный находится в СИЗО, – пояснили в ГУ МВД по Воронежской области 21 октября.