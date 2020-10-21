В Воронеже юноша за один вечер разбил и залил краской десять дворовых видеокамер

Молодой человек готовится к очередной расправе над видеокамерой. Фото: кадр с видео

В паблике «Типичный Воронеж» появилось видео расправы над видеокамерами на улице 60 Армии Коминтерновского района. Молодой человек подходит к этим техническим средствам слежения, смотрит, нет ли кого поблизости, и либо разбивает их тяжелым предметов, либо закрашивает.

Злодействовал юноша вечером во вторник, 20 октября. По свидетельствам местных жителей, так он уничтожил или повредил десять видеокамер.

Цель его действий была неясна. Как вариант (если, конечно, молодой человек в своем уме) в комментариях к видео высказывали предположение, что камеры сильно мешали закладчикам наркотиков.

В полиции отметили, что заявлений по поводу разбитых камер у них не было, но стражи порядка организуют проверку по самому факту размещенного в соцсети видео.