В Воронеже резко подорожала КТ легких

За оперативное обследование легких с помощью КТ придется доплачивать, хотя сумма за процедуру и так немалая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже весьма существенно подорожала компьютерная томография (КТ) легких. Напомним, именно таким способом можно распознать COVID-19.

К примеру, в Воронежском диагностическом центре на нее придется потратить от 2900 рублей, в сети клиник «Медэксперт» - обычное обследование легких также обойдется в 2,9 тысячи. В «Олимпе здоровья» при записи в лист ожидания процедура обойдется в 3400 рублей. За оперативность придется доплачивать везде, причем существенно - около тысячи рублей, а то и больше. Ранее КТ обходилась при экономвариантах в 2,5 – 2,7 тысячи.

Подорожание процедуры связано с возросшей нагрузкой на врачей из-за все ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Ну и, наверное, действуют законы рынка – увеличивается спрос, стало быть, поднимаются цены.

В связи с эпидемией коронавируса все труднее получать привычное для многих воронежцев медобслуживание в поликлиниках. Вызванного на дом врача порой приходится ждать более суток. А в аптеках исчезли многие противовирусные препараты и антибиотики.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".