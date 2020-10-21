Водитель иномарки получил 8 лет за гибель 2 пассажиров в пьяном ДТП в воронежском селе

По вине пьяного водителя автомобиль перевернулся Фото: из архива «КП»

Борисоглебский райсуд вынес приговор 33-летнему водителю, по вине которого в пьяном ДТП в селе Танцырей погибли два человека, еще одной пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина проведет в колонии общего режима 8 лет. Также в течение трех лет он лишен права управлять автомобилем. Об этом сообщили в суде.

Напомним, страшная авария произошла вечером 26 февраля 2020 года. У дома № 47 на улице Колхозоградской 33-летний житель региона на Chevrolet Lanos, не справился с управлением, сначала съехал в кювет, а затем иномарка перевернулась. В итоге две пассажирки 32 и 29 лет, а также 29-летний пассажир попали в борисоглебскую больницу. Позже стало известно о гибели 29-летних девушки и мужчины. Третья пассажирка выжила, но ее здоровью оказался причинен тяжкий вред. Водитель при этом отделалася легким испугом.

Сразу после аварии он отказался от освидетельствования. Однако в больнице врачи обнаружили у него 0,75 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В ходе расследования автомобилист признал вину, подтвердил факт употребления алкоголя, и раскаялся.

Приговор пока не вступил в законную силу.