Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В «Квадре» объяснили, как воронежцам будут начислять плату за отопление за октябрь

Все зависит от того, есть ли у вас в доме прибор учета тепловой энергии
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Хотите платить по отопление исходя из фактического его потребления, добивайтесь установки общедомового прибора учета.

Хотите платить по отопление исходя из фактического его потребления, добивайтесь установки общедомового прибора учета.

Фото: из архива «КП»

В воронежском отделении компании «Квадра», занимающейся отоплением большей части домов столицы Черноземья, разъяснили, от чего будет зависеть сумма в их квитанции за октябрь.

Специалисты пояснили, что все зависит от того, есть ли общедомовой прибор учета либо его нет.

Если такое оборудование есть, то сумма в квитанции рассчитывается с даты фактического пуска тепла по 23-25 октября (по закону УК в этот период должны передавать показания счетчиков в ресурсоснабжающую организацию).

А вот если прибора нет, плата за тепло начисляется равными долями только в месяцы, считающиеся отопительным сезоном – с октября по апрель/май. Сумма в квитанции в этом случае всегда одинаковая и рассчитывается исходя из площади жилого помещения, утвержденного норматива потребления и тарифа на теплоэнергию. Так что жильцы этих домов будут оплачивать целый месяц по такому среднему нормативу вне зависимости от сроков пуска тепла.