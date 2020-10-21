В «Квадре» объяснили, как воронежцам будут начислять плату за отопление за октябрь

Хотите платить по отопление исходя из фактического его потребления, добивайтесь установки общедомового прибора учета. Фото: из архива «КП»

В воронежском отделении компании «Квадра», занимающейся отоплением большей части домов столицы Черноземья, разъяснили, от чего будет зависеть сумма в их квитанции за октябрь.

Специалисты пояснили, что все зависит от того, есть ли общедомовой прибор учета либо его нет.

Если такое оборудование есть, то сумма в квитанции рассчитывается с даты фактического пуска тепла по 23-25 октября (по закону УК в этот период должны передавать показания счетчиков в ресурсоснабжающую организацию).

А вот если прибора нет, плата за тепло начисляется равными долями только в месяцы, считающиеся отопительным сезоном – с октября по апрель/май. Сумма в квитанции в этом случае всегда одинаковая и рассчитывается исходя из площади жилого помещения, утвержденного норматива потребления и тарифа на теплоэнергию. Так что жильцы этих домов будут оплачивать целый месяц по такому среднему нормативу вне зависимости от сроков пуска тепла.